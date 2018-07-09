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Держсекретар США прибув до Кабула з неоголошеним візитом

НовиниПолітика    09.07.2018 - 16:28
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (lickr.com Gage Skidmore)

Помпео зустрінеться з президентом країни, а також ключовими чиновниками Афганістану, повідомляють місцеві ЗМІ

Державний секретар США Майк Помпео прибув в столицю Афганістану Кабул з неоголошеним візитом. Про це повідомляє AFP з посиланням на анонімного афганського чиновника.

"Держсекретар США Помпео несподівано відвідав Кабул", - повідомляє агентство.

Як відомо, візит Помпео до афганської столицю не буd оголошений заздалегідь.

Афганське видання Ariana News повідомляє, що держсекретар зустрінеться з президентом країни Гані Ахмадзаем, а також ключовими чиновниками Афганістану для обговорення питань про підтримку афганських збройних сил і допомогу США Афганістану.

Нагадаємо, Сенат США поклав на Помпео головну роль у вирішенні зовнішньополітичних завдань США. Помпео дана задача швидко вирішити широке коло важливих міжнародних завдань, включаючи тривалі конфлікти в Сирії, Іраку та Афганістані, експансіонізм Китаю в Азії і російську агресію.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Сирія, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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