Госресурсы на расследование дела о Томосе были потрачены впустую, - адвокат Порошенко

Фото: Игорь Головань (УНИАН)

Головань подчеркивает, если бы ГБР руководствовалась законом, дело о Томосе закрыли бы через несколько дней после регистрации

После закрытия ГБР так называемого "церковного" дела против Петра Порошенко остается неясным, кто ответит за трату госресурсов на его расследование,

Об этом написал адвокат Порошенко Игорь Головань в своем блоге на "Украинской правде".

"Более восьми месяцев ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти (по так называемому делу о Томосу об автокефалии Православной церкви Украины, - ред.). Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не выявили", - пишет адвокат.

Он подчеркивает, если бы ГБР действительно руководствовалась в своей деятельности законом, дело о Томосе закрыли бы через несколько дней после регистрации.

Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность "за многомесячные траты государственных ресурсов на "расследование" явно пустой дела", добавляет Головань.

Адвокат также отмечает, что следователям придется отвечать за многочисленных нарушений закона, и по многим статьям Уголовного кодекса.

"В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - резюмирует Головань.

Напомним, ранее сообщалось, что дело "Ленинской кузницы" против пятого президента Петра Порошенко тоже было закрыта.

Кроме того: руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств на Порошенко.