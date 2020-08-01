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Держресурси на розслідування справи про Томос були витрачені даремно, - адвокат Порошенко

Київ, Субота 01 серпня 2020 11:18
Держресурси на розслідування справи про Томос були витрачені даремно, - адвокат Порошенко
Фото: Ігор Головань (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Головань наголошує, якби ДБР керувалася законом, справу про Томос закрили б через кілька днів після реєстрації

Після закриття ГБР так званої "церковної" справи проти Петра Порошенка залишається неясним, хто відповість за трату держресурсів на його розслідування,

Про це написав адвокат Порошенка Ігор Головань у своєму блозі на "Українській правді".

"Понад вісім місяців ДБР мало не у повнім складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті (у так званій справі стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України, - ред.). Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили", - пише адвокат.

Він наголошує, якби ДБР дійсно керувалася у своїй діяльності законом, справу про Томос закрили б через кілька днів після реєстрації.

Однак, повідомивши про закриття провадження, в.о. директора ДБР Соколов нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність "за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи", додає Головань.

Адвокат також зазначає, що слідчим доведеться відповідати через численні порушення закону, і за багатьма статтями Кримінального кодексу.

"Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - резюмує Головань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що справа "Ленінської кузні" проти п’ятого президента Петра Порошенка теж закрита.

Крім того: керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень на Порошенка.

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