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В Госпродпотребслужбе опровергли заявление Фриса о черном снеге в Ивано-Франковской области

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 16:11
В Госпродпотребслужбе опровергли заявление Фриса о черном снеге в Ивано-Франковской области В Госпродпотребслужбе опровергли информацию о черном снеге в Ивано-Франковской области (фото: twitter.com)
Автор: Артем Горовенко

В Госпродпотребслужбе опровергли слова нардепа Игоря Фриса о результатах анализов черного снега в Ивано-Франковской области. Там отметили, что проведенные анализы свидетельствуют, что угрозы для людей нет.

Об этом рассказал начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Виталий Фиглевский в комментарии "Суспільному".

"В центре Галича и возле ветлечебницы снег был визуально черный, серый, и это видно на физико-химических исследованиях. При норме 20°C цвет и содержание загрязнения был от 25°C до 30°C. На площади Майдана Рождества специалисты обнаружили незначительное превышение содержания ртути. Но снег превращается в воду, а она проходит очистку, фильтрацию, поэтому угрозы для жизни людей нет", - рассказал Виталий Фиглевский.

По его словам, в управлении выясняют причину возникновения черного и серого снега в Галиче. Лабораторное исследование работники Госпродпотребслужбы направили в Галицкий городской совет и Госэкоинспекцию.

Напомним, 16 декабря в Галиче и окрестных селах, что на Ивано-Франковщине, выпал черный снег. Сегодня народный депутат Игорь Фрис сообщил, что согласно имеющимся у него анализов снега в Галиче было выявлено превышение ртути и сажи в разы, но не продемонстрировал копий лабораторных исследований.

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Ивано-Франковская область Госпотребинспекция
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