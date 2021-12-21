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В Держпродспоживслужбі спростували заяву Фріса щодо чорного снігу в Івано-Франківській області

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 16:11
В Держпродспоживслужбі спростували заяву Фріса щодо чорного снігу в Івано-Франківській області У Держпродспоживслужбі спростували інформацію щодо чорного снігу в Івано-Франківській області (фото: twitter.com)
Автор: Артем Горовенко

В Держпродспоживслужбі спростували слова нардепа Ігоря Фріса про результати аналізів чорного снігу на Івано-Франківщині. Там зазначили, що проведені аналізи свідчать, що загрози для людей немає.

Про це розповів начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Віталій Фіглевський у коментарі "Суспільному".

"У центрі Галича та біля ветлікарні сніг був візуально чорний, сірий, і це бачимо на фізико-хімічних дослідженнях. При нормі 20°C колір та вміст забруднення становив від 25°C до 30°C. На площі майдану Різдва фахівці виявили незначне перевищення вмісту ртуті. Але сніг перетворюється у воду, а вона проходить очищення, фільтрацію, тому загрози для життя людей немає", - розповів Віталій Фіглевський.

З його слів, в управлінні з’ясовують причину виникнення чорного та сірого снігу у Галичі. Лабораторне дослідження працівники Держпродспоживслужби надіслали у Галицьку міську раду та Держекоінспекцію.

Нагадаємо, 16 грудня у Галичі та навколишніх селах, що на Івано-Франківщині, випав чорний сніг. Сьогодні народний депутат Ігор Фріс повідомив, що згідно з наявними у нього аналізів снігу у Галичі було виявлено перевищення ртуті і сажі в рази але, втім, не продемонстрував копій лабораторних досліджень.

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