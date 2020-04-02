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ГПСУ намерена призвать 1 300 срочников

Новости » Общество     02.04.2020 - 08:35
ГПСУ намерена призвать 1 300 срочников
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Призыв срочников запланирован, но пока президент его перенес

Госпогранслужба намерена призвать 1 300 срочников. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью РБК-Украина.

Как он отметил, призыв срочников запланирован, но пока президент его перенес.

"Обычно он проходит в марте-мае, а сейчас предварительно перенесен на апрель-июнь. Но я думаю, что сроки будут корректироваться в зависимости от того, насколько будет удачен карантин", - рассказал он.

Дейнеко рассказал, что с началом российской агрессии в 2014 году и увольнением мобилизованных, появились свободные штатные должности и пришлось вернуться к отбору за счет "срочников".

"Мы запланировали весной призвать около 1300 человек. При этом с 2008 по 2016 год у нас не было вообще срочников, мы стали первым военным формированием, которое перешло на комплектование военнослужащими по контракту", - добавил он.

Напомним, Военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами начали патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.

Также в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.

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