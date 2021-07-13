Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с начала года стал одним из главных ньюсмейкеров. Новые серии санкций пятница за пятницей взрывали информационное пространство и поднимали рейтинг правящей команды.

Правда, решения против "контрабандистов" и "воров в законе" уже не так будоражат народные массы, как ограничения, наложенные на Виктора Медведчука и его телеканалы. Отчасти, видимо, и потому команда Зеленского открыла новый фронт – против олигархов. В этой борьбе СНБО снова отведена ключевая роль.

Фронтменом этих процессов принято считать секретаря Собвеза – Алексея Данилова. Именно он озвучивает принятые на очередном заседании решения, а потом отстаивает позицию власти в эфирах рейтинговых телеканалов. Пожалуй, Данилов стал одним из немногих политиков и чиновников, которым Банковая почти без оглядки доверяет место под софитами.

"Сейчас идет его подъем. Несмотря на то, что СНБО это коллегиальный орган и его решения не могут вступить в силу без указа президента, все равно они ассоциируются с секретарем. Большинство людей по привычке называют его главой СНБО. Но нужно отдать ему должное – он всегда в эти моменты поправляет: "Прошу прощения, но я всего лишь секретарь, глава СНБО у нас президент", и улыбается", – объяснил изданию собеседник, близкий к Совбезу.

Как бизнесмен и бывший мэр Луганска в 90-ых, глава местной ОГА при Викторе Ющенко и народный депутат от БЮТ в самом коротком пятом созыве Верховной рады после многих лет политического забвения оказался во властной верхушке? Какое место он занимает в команде Владимира Зеленского и насколько высоки его личные амбиции?

Уже полтора года РБК-Украина добивается интервью с Алексеем Даниловым, но безрезультатно. Комментарии секретаря СНБО для этого текста на момент публикации издание также не получило. Потому ответы на эти и другие вопросы мы искали у его нынешних и бывших соратников, а также источников в окружении президента.

Государево око

Во время президентской кампании 2019 года команда Владимира Зеленского искала технологию, как защитить свой результат и не допустить массовых фальсификаций. Одним из вариантов была информационно-аналитическая система, которая позволяла следить за выборами по всей стране в режиме реального времени.

Нашел такую систему бизнесмен, а ныне замглавы Исполнительного комитета реформ при президенте – Александр Ольшанский. Координировал ее Алексей Данилов. Вместе с бывшим секретарем СНБО (2006-2007) и экс-совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталием Гайдуком он основал проект по цифровому управлению государством "Суспильне око".

"Гайдук делал этот проект под Юлию Тимошенко, их связывают давние дружеские отношения. Но когда стало ясно, что побеждает Зеленский, Гайдук и Данилов начали искать выход на команду будущего президента, чтобы презентовать свой проект. Гайдук искренне считал, что его наработки должны работать на пользу государства", – рассказал изданию один из членов Зе-команды первого состава.

Виктор Медведчук одним из первых попал под санкции СНБО (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Познакомились Данилов и Зеленский как раз во время презентации "Суспильного ока". По воспоминаниям очевидцев той встречи окружение будущего главы государства тогда разделилось: Александр Данилюк убеждал, что систему нужно брать, Андрей Богдан был категорически против. По итогу на выборах штаб Зеленского ее активно не использовал. Уже после прихода на пост секретаря СНБО Данилюк пригласил Данилова в команду на должность своего заместителя.

"Когда я пришел в СНБО, то понимал, что для того, чтобы принимать решения, нужно иметь информацию и анализировать ее. Нужна система. Я рассматривал несколько вариантов, несколько групп, которые имели разные наработки. Ну и в принципе то, что было у Данилова, мне больше подходило, потому я его взял и он начал встраивать свою систему в СНБО", – объяснил Данилюк в комментарии РБК-Украина.

Он же предложил Данилова в качестве своего преемника, когда подал в отставку в сентябре 2019 года. Тогда в окружении Зеленского как раз возникли трения между Андреем Богданом и Андреем Ермаком. В вопросе деоккупации Донбасса и Крыма доминировала концепция быстрых и успешных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, большие надежды возлагались на саммит "нормандской четверки".

Данилов в дискуссии не участвовал, а его виденье на войну с Россией, видимо, диссонировало с определенным курсом. СНБО в то время яркой роли в управлении государством не отыгрывал. Однако у его секретаря, по словам сразу нескольких хорошо знакомых с ним источников, есть одна важная отличительная черта – он умеет ждать.

"Он специально не участвовал во внутридворцовой конкуренции, но дождался своего момента. Сделав ряд успешных предложений первому лицу – обновленную санкционную политику, он дал в руки инструмент, который зашел. Это дало сильный рывок в восприятии общества и эффективные решения против сложных оппонентов, с которыми раньше никто не мог справиться", – уверен собеседник издания в Совбезе.

Санкционный режим

"Уже видим, что санкции, которые вводятся в соответствии с законом, действуют эффективно и действительно устраняют те угрозы национальной безопасности, которые служат причиной для их введения. Государство продолжит использовать этот инструмент, как это определено соответствующим законом", – заявил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

Санкции СНБО стали настоящей находкой для команды Владимира Зеленского. Этот механизм появился еще в 2014 году через полгода после начала российской агрессии. Однако до недавних пор его применяли по большей части против граждан и компаний РФ, а также связанных с ними лиц. Пожалуй, самым громким случаем использования санкций во времена Петра Порошенко осталась блокировка российских соцсетей и банков.

Спустя почти два года после смены власти этот инструмент получил новую жизнь. Под ограничения попали сначала телеканалы из орбиты Виктора Медведчука, затем он сам и его ближайшее окружение вместе с бизнесом. Жесткий вариант решения проблемы с кумом российского президента изучали и раньше, но, по словам информированных собеседников РБК-Украина, снова его предложил Зеленскому именно Алексей Данилов.

"По телеканалам Медведчука-Козака мы готовились еще с июня 2019 года, тогда было несколько вариантов, что можно сделать. Включая персональные санкции за финансирование терроризма. Что же касается других персональных санкций, включая санкции против контрабандистов – они готовились уже без меня, я категорически против вводить их против граждан Украины. Я не защищаю людей, против которых вводят санкции, однако такие вещи должны решаться через суд", – сказал в комментарии изданию Александр Данилюк.

Александр Данилюк (Фото: facebook.com/alex.danylyuk)

Юридическая сторона вопроса до сих пор вызывает жаркие дискуссии. Дело в том, что закон о санкциях предполагает ограничения против иностранных граждан и компаний, а также "других субъектов, которые создают угрозы национальным интересам и безопасности".

Последняя формулировка дает СНБО весьма широкое поле для маневра: от агентов российского влияния до лидеров преступного мира и отдельных представителей крупного бизнеса. И речь идет об украинских гражданах, часть из которых пока даже не фигурирует в уголовных делах.

"Это не подмена суда. Ничего не забирают и не конфискуют. Введение санкций – это как обеспечительная мера в суде. Если государственные органы подозревают, что некие лица несут угрозу национальной безопасности, то они, продолжая расследование, во избежание ухудшения ситуации и больших рисков предлагают обеспечительную меру – санкции", – объяснил источник, близкий к Совбезу.

Впрочем, фигуранты санкционных списков имеют несколько другое мнение. Например, бизнесмен Павел Фукс заявлял, что за его включение в эти списки несёт ответственность лично Данилов и говорил о вовлечённости в этот процесс бизнесмена Михаила Бродского - давнего знакомого секретаря СНБО, с которым у Фукса многолетний конфликт. Некоторые источники во власти, опрошенные РБК-Украина, также упоминали о возможных связях Данилова и Бродского. Но в окружении президента влияния на секретаря СНБО со стороны определенных бизнесменов не видят.

Глава правящей партии "Слуга народа" Александр Корниенко в свою очередь отметил изданию, что санкции стали ответом на общественный запрос на справедливость и порядок в стране. Мол, пока судебная система еще качественно не работает, президент искал инструмент, с помощью которого можно оправдать ожидания украинцев.

"Таким инструментом оказался Совет национальной безопасности и обороны. Думаю, что мы будем еще не один раз наблюдать активность СНБО, не только в пятницу. Задания, которые ставятся перед СНБО и позже реализуются указом президента, будут двигать Украину вперед", – добавил Корниенко.

По словам сразу нескольких собеседников РБК-Украина, в какой-то момент санкционная история начала жить своей жизнью. Предложенный Даниловым механизм "зашел" президенту и новые идеи для СНБО уже по большей части генерируют в Офисе, аналитику зачастую дает СБУ.

Роль секретаря в этих процессах стала менее заметной. В то же время источник в окружении президента заверил, что Данилов полностью вовлечен в подготовку решений СНБО. Особенно на Банковой ценят его системный подход к выполнению уже принятых поручений.

Однако, по ощущению знакомых с ситуацией в СНБО людей, у Данилова появились опасения из-за последних принятых решений и возможного разбирательства об их подготовке. Расплывчатые формулировки закона о санкциях позволяют в будущем при большом желании поднять вопрос, как минимум, о превышении полномочий.

"Мне кажется, что Данилов часто понимает, что эта история может плохо закончиться и старается меньше всего иметь отношения к этим санкциям. Мол, пусть их подают другие органы, я буду выносить на заседание, а дальше ответственность тех, кто голосует и вводит их в силу", – уточнил один из них.

Солдат Зеленского

Какие цели преследует Данилов на своем посту? Его даже не близко нельзя назвать "вторым человеком в государстве" или "серым кардиналом", уверены его бывшие и нынешние коллеги.

"Ему интересно сделать что-то на том месте, где он находится. Не думаю, что он себе готовит политическую почву, потому что побыть секретарем СНБО это уже неплохой пик карьеры. Горбулин не был ни премьером, ни министром, он был секретарем СНБО и вошел в историю своими делами", – отметил один из собеседников издания, близких к Совбезу.

Источник в команде власти назвал Данилова "Зе-солдатом", политиком без электоральных амбиций. Даже если у него и появятся планы на самостоятельное политическое будущее, он уже застрял в той же ловушке, где оказалось большинство окружения Зеленского. Секретарь СНБО воспринимается как член команды президента и неразрывно ассоциируется с ним.

История с санкциями значительно повысила вес Данилова в этой команде и добавила субъектности в глазах первых лиц. Правда, во многом он стал ее заложником. Ведь в какой-то момент этот инструмент, скорее всего, перестанет быть не только эффективным, но и эффектным.

Владимир Зеленский и Алексей Данилов (коллаж: РБК-Украина)

Сейчас Данилову на руку играет и то, что он не гонится за популярностью. На Банковой убеждают, что секретарь Совбеза зачастую советуется с командой перед тем, как соглашаться на тот или иной эфир. В то же время его заявления, особенно по международной линии, не всегда выглядят синхронными с генеральной линией власти. Например, недавно секретарь СНБО сказал, что Франция и Германия частично ответственны за оккупацию Крыма.

"Он часто делает разные политические заявления, которые вызывают резонанс, но они неслучайны. На самом деле, он очень умный человек и тщательно просчитывает свои слова", – уточнил источник в Зе-команде.

Советник главы ОП Михаил Подоляк добавил, что конфликтов на этой почве между Андреем Ермаком и секретарем СНБО не могло быть даже в теории. Ведь их функционал не совпадает.

"Данилов чрезвычайно опытный политик, остро чувствует позитивные и негативные тренды, имеет соответствующий жизненный опыт, и его слова отображают его личный взгляд на те или иные процессы. Никаких конфликтов в связи с этим никогда не было", – объяснил он.

Источники на Банковой называют Данилова достаточно осторожным, но иногда он может и вспылить. Коллеги по Совбезу уверяют, что секретарь может за себя постоять и иногда защищает свою позицию достаточно жестко. Но последнее слово все равно остается за Зеленским.

"Говорить могут разное, но пока Данилов не предпринял никаких действий, чтобы подорвать к себе доверие", – уверен близкий к Зеленскому собеседник. "Президент считает, что он на своем месте", – резюмировал его коллега.