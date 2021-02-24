UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На госорганы Украины совершили кибератаку. Подозревают хакеров из РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны сообщил о хакерской атаке на органы государственной власти Украины. Кибератаку могли совершить хакеры из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Так, хакеры пытались распространить вредные документы через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти.

"Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти", - заявили в СНБО.

После загрузки вирус позволял установить удаленное управление над компьютером.

"Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одним из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данная кибератака относится к так называемым supply chain attack.

"Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует", - пояснили в СНБО.

Самыми известными и масштабными атаками такого типа стали NotPetya, которая была направлена против украинской инфраструктуры в 2017 году, и Solorigate - кибератака, которая сейчас расследуется в США.

"В этих случаях вредоносный программный код распространялся через распространенное программное обеспечение (МЕДОК в Украине и продукты Solarwinds в США), которое было скомпрометировано атакующими", - добавили в НКЦК.

Ранее РБК-Украина писало, что в Microsoft заявили о доказательствах причастности к масштабным кибератакам на госорганы США российских хакеров.

Также сообщалось, что США пригрозили России "не просто" санкциями за масштабную кибератаку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СНБОхакерыкибератака
Читайте также
Хакеры взламывали аккаунты чиновников Киевской области. Возможна связь с Россией
Стало известно, кому передадут на хранение "трубу Медведчука"
Прогноз погоды