Гослекслужба отменила запрет вакцины БЦЖ

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение ведомства

Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины БЦЖ. Так, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Госслужбы.

"Распоряжение Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками... о временном запрете реализации и применения медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ лиофилизированная... серии 297 производства ВВ-NCIPD Ltd, Болгария, отзывается", - указано в документе.

Фото: распоряжение

Подчеркивается, что разрешение применения вакцины принято на основании протокола расследования и установления причинно-следственной связи между неблагоприятными событиями после иммунизации и использования вакцины.

Вместе с тем ведомство будет требовать обеспечить каждую поставку вакцины в Украину инструкцией для медприменения на украинском языке.

"Гослекслужба требует обеспечить каждую поставку вакцин в Украину и других лекарственных средств (закупленных по результатам закупочной процедуры, проведенной специализированной организацией) инструкцией по применению, изложенной на украинском языке, и предлагает отдельно разработать памятку для медицинских работников об особенностях применения вакцин", - говорится в распоряжении.

Напомним, в марте Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ). Отмечалось, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер человек.