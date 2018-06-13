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Держлікслужба скасувала заборону вакцини БЦЖ

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 13:51
Ілюстративне фото (pixabay.comdfuhlert)
Ілюстративне фото (pixabay.comdfuhlert)

Про це свідчить відповідне розпорядження відомства

Державна служба лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликала тимчасову заборону вакцини БЦЖ. Так, відповідне розпорядження опубліковане на сайті Держслужби.

"Розпорядження Державної служби з лікарських засобів та контролю над наркотиками... про тимчасову заборону реалізації та застосування медичного імунобіологічного препарату вакцина БЦЖ ліофілізована... серії 297 виробництва ВВ-NCIPD Ltd, Болгарія, відкликається", - вказано у документі.

Фото: розпорядження

Підкреслюється, що дозвіл застосування вакцини прийнято на підставі протоколу розслідування та встановлення причинно-наслідкового зв'язку між несприятливими подіями після імунізації та використання вакцини.

Разом з тим відомство буде вимагати забезпечити кожну поставку вакцини в Україну інструкцією для медзастосування українською мовою.

"Держлікслужба вимагає забезпечити кожну поставку вакцин в Україну та інших лікарських засобів (закуплених за результатами закупівельної процедури, проведеною спеціалізованою організацією) інструкцією для медичного застосування, викладеною українською мовою, та пропонує окремо розробити пам'ятку для медичних працівників про особливості застосування вакцин", - сказано у розпорядженні.

Нагадаємо, у березні Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину проти туберкульозу (БЦЖ). Зазначалося, що причиною заборони є повідомлення від Білопільської районної лікарні (Сумська область) про те, що після імунізації померла людина.

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Теги публікації: Гослекслужба, Вакцина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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