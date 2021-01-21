Гослекслужба не имеет полномочий менять закон о дистанционной торговле лекарствами, - эксперт

Подзаконные акты, разрабатываемые и принимаемые Кабинетом министров на уровне постановлений либо иных нормативных актов не могут противоречить основным нормам закона либо содержать не предусмотренные запреты и ограничения. Этого не может не знать Гослекслужба, которая пытается исковеркать главные смысловые постулаты недавно принятого закона о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств.

Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько, комментируя опубликованный для общественного обсуждения на сайте Гослекслужбы проект постановления КМУ "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

По его мнению, предлагаемые Гослекслужбой ограничения при лицензировании операторов интернет-торговли лекарствами де-факто сводят на нет саму идею создания в Украине конкурентного, мобильного, прозрачного рынка, благодаря которому медпрепараты станут максимально доступными для украинцев по ассортименту и цене.

"Сразу бросаются в глаза два откровенно абсурдные предложения Гослекслужбы. Первое - запретить выдавать лицензии на интернет-торговлю тем, кто не торговал лекарствами в течение минимум 2 лет и не имеет на момент лицензирования минимум 10 стационарных аптек. Вторая несусветица - ограничить интернет-торговлю лекарственными средствами территориальными границами каждой конкретной области. Проще говоря, Гослекслужба хочет, чтобы житель, к примеру, Запорожской области не мог купить нужное лекарство в соседней Днепропетровской области, где оно есть в наличии либо стоит более дешево. Кому выгодна такая "интернет-торговля" вполне понятно - исключительно владельцам крупнейших стационарных аптечных сетей, которые в течение десятков лет удерживают контроль над фармацевтическим рынком и не желают терять сверхприбыли. Гослекслужба говорит, что покупать лекарства через интернет можно, но только у владельцев стационарных аптек по завышенным в несколько раз ценам и в пределах предлагаемого ассортимента, выгодного для коммерческих интересов аптекарей, но не всегда эффективных при лечении того или иного заболевания у больных", - считает эксперт.

Он также обратил внимание, что в соответствии с действующим законодательством Украины, подзаконные акты Кабмина не могут противоречить закону. В данном случае налицо совершенно противоположная картина.

"В ЗУ "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами", принятом 17 сентября 2020 года, и близко нет как положений об ограничении интернет-торговли границами областей, так и норм об обязательном наличии у потенциального лицензиата стационарных аптечных точек. Это свидетельствует лишь о том, что Гослекслужба разработала и пытается протащить через Кабмин откровенно лоббистский документ, который полностью обнулит сам закон", - резюмировал эксперт.

Напомним, 12 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.