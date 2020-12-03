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Госкосмос о возможности высадки украинцев на Луну: пока не в планах

Киев, Четверг 03 декабря 2020 15:07
Госкосмос о возможности высадки украинцев на Луну: пока не в планах
Фото: астронавт (freepik.com)
Автор: Лера Полищук, Дмитрий Левицкий

В Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что высадки украинских астронавтов на Луну пока ждать не стоит. В проекте Космической программы не предусмотрена подготовка астронавтов и их участие в высадке на земной спутник.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Кроме того, вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский заявлял, что Украина планирует создать до 2024 года собственную ракету-носитель. Однако сейчас в украинском бюджете средств для такого рода проекта.

Сейчас правительство рассматривает возможность привлечения иностранных инвесторов для проекта по созданию ракеты-носителя.

Напомним, 13 ноября Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

Кроме того, Украина может помочь агентству NASA с освоением Луны, однако на сегодня еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы.

Добавим, что в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.

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