Госкомиссия разрешила провести ВНО

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести Внешнее независимое оценивание-2020 с 25 июня по 17 июля. Пункты тестирования готовы провести ВНО в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В этом году в основной сессии ВНО примут участие более 379 тысяч абитуриентов. Во время тестирования и экзаменов привлекут более 242 тысяч работников и более 11 тысяч медиков.

При этом отмечается, что допуск к тестированию возможен при условиях, что температура тела будет не выше 37,2 градуса, отсутствия признаков респираторных заболеваний, наличии маски или респиратора.

Кроме того, Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования. Также будут действовать меры по избежанию скоплений людей, сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, Кабмин может изменить условия проведения ВНО в отдельных регионах.

Кроме того, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, а дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа.