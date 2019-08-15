Госгеонедра выставили на седьмой аукцион участки за 230 млн грн

Государственная служба геологии и недр на седьмой электронный аукцион в "ProZorro.Продажи", намеченный на 30 сентября, выставила специальные разрешения на пользование четырьмя участками с подземными водами, песками, базальтом, пещано-гравийной смесью в Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, со стартовой ценой в 140 млн. грн. на аукцион выставлено спецразрешение на пользование Подволочиской площадью с залежами подземных вод (Тернопольская область). Согласно документации в системе "ProZorro.Продажи".

Со стартовой ценой в 72 млн грн к аукциону представлен участок Урочище Глыбоч с подземными водами (Львовская область) С ценой в 15 млн грн на аукцион выставлен участок Берестовецкая-2 с залежами базальтов и песка (Ровенская область). Каштановский участок с залежами песчаной-гравийной смеси (Хмельницкая область) выставлен за 5 млн грн.

“Общая стоимость стартовой цены участков в 4 областях составляет больше 230 млн грн. Надеюсь, сумма будет больше. Все поступления от продаж прав на пользование недрами поступит в госбюджет страны», - подчеркнул Председатель геологической службы Олег Кирилюк.

За словами Кирилюка прием предложений к седьмому электронному аукциону осуществляется с 12 августа по 29 сентября (до 18:00).

Как сообщалось ранее, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги. В начале декабря прошлого года Госгеонедр выставила на электронные нефтегазовые аукционы, назначенные на 6 марта 2019 года, первые 10 спецразрешений.