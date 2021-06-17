UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Госэкоинспекция потребовала от НГЗ проверить отходы производства, которые могут вредить здоровью людей

Автор: РБК-Украина

На Николаевском глиноземном заводе до 1 сентября должны выполнить и предоставить результаты анализа отходов, которые складируются на территории предприятия.

Об этом заявили в Госэкоинспекции по результатам проверки, сообщил замглавы ГЭИ Юго-Западного округа Владислав Мартиченко.

По его словам, будет проведена отдельная плановая проверка по вопросу красного шлама - отходов производства предприятия. Ведь, согласно информации управления здравоохранения области, в последние 5 лет у жителей Николаева, живущих в районе НГЗ, значительно увеличилось количество случаев заболеваний верхних дыхательных путей.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения могут представлять наибольшую опасность для людей.

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города.

В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗГосэкоинспекция