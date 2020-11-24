В Госэкоинспекции рассказали, что делать при обнаружении свалки медотходов

В Государственной экологической инспекции рассказали, что делать в случае обнаружения свалки с медицинскими отходами. В ведомстве заявили, что граждане могут обратиться к ним с жалобой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В инспекции отметили, что для подготовки жалобы необходимо:

зафиксировать несанкционированную свалку с медотходами на фото или видео;

определить координаты места размещения мусора;

направить обращение на электронную почту info@dei.gov.ua или позвонить на горячую линию инспекции по телефонам: +38 (044) 521-20-38, +38 (044) 521-20-40.

Госэкоинспекция зарегистрирует жалобу и в рамках проверки свалки привлечет виновных к ответственности или же обратится к правоохранителям для проведения расследования.

В ведомстве подчеркивают, что за незаконное размещение отходов предусмотрена административная ответственность - штраф от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов (340-1360 гривен).

"В случае выявления загрязнения отходами воды и почв, засорения лесов для нарушителей также предусмотрено взыскание убытков за вред окружающей среде, которые могут достигать миллионов гривен. Если виновные по факту засорения не установлены, Госэкоинспекция обращается в правоохранительные органы для начала расследования", - пояснил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что, в соответствии с Государственными санитарно-противоэпидемическими правилами и нормами по обращению с медотходами, учреждения здравоохранения обязаны передавать их перевозчикам, а те - на утилизацию.

"Вывоз такого мусора на полигоны строго запрещен. Однако нередко эпидемически опасные отходы выбрасываются в обход запретов - в лесах, заповедниках, на побережье рек", - сказал Малеваный.

Напомним, в Украине проверят предприятия, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов.

В течение прошлого года в Украине образовалось примерно 100 тысяч тонн медотходов, однако лишь 50 тысяч забрали перевозчики, а о количестве утилизируемых отходов вообще не известно.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Киевской области обнаружили свалку медицинских отходов, полиция тогда открыла уголовное производство.