Госдолг Украины в апреле сократился на 0,41%

По состоянию на 1 мая, сумма госдолга составила 77,05 млрд долларов

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2018 года сократился на 0,41%, или на 0,32 млрд долларов, составив на конец месяца 77,05 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В национальной валюте госдолг сократился на 1,59%, или на 32,62 млрд гривен, – до 2,021 трлн гривен. По данным Минфина, сокращение государственного и гарантированного государством долга обусловлено как погашением части обязательств, так и укреплением курса нацвалюты в отчетном периоде. С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении увеличился на 0,97%, или на 0,74 млрд долларов, в гривне – снизился на 5,64%, или на 120,7 млрд гривен.

При этом, государственный долг в апреле сократился на 1,36% - до 1,749 трлн гривен (в долларах - на 0,18%, до 66,67 млрд долларов), в том числе внешний - на 1,9%, до 1,003 млрд гривен (в долларах - на 0,73%, до 38,22 млрд долларов).

Гарантированный государством долг в апреле сократился на 3,03% - до 272,24 млрд гривен (в долларах - на 1,87%, до 10,38 млрд долларов), в том числе внешний – на 3,19%, до 258,54 млрд гривен (в долларах - на 2,03%, до 9,86 млрд долларов).

По данным Минфина, основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 41,35%, еще 31,93% - в гривне, 17,66% - в специальный правах заимствования, 7,9% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и японских иенах.

Официальный курс гривни, который является базой при расчете суммы госдолга, в апреле укрепился до 26,23 грн/доллар с 26,54 грн/доллар, или на 1,18%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует к 2020 году сократить уровень государственный долга с до 60% от ВВП.