Держборг України у квітні скоротився на 0,41%

Станом на 1 травня, сума державного боргу становила 77,05 млрд доларів

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в квітні 2018 року скоротився на 0,41%, або на 0,32 млрд доларів, склавши на кінець місяця 77,05 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

У національній валюті держборг скоротився на 1,59%, або на 32,62 млрд гривень, – до 2,021 трлн гривень. За даними Мінфіну, скорочення державного і гарантованого державою боргу обумовлено як погашенням частини зобов'язань, так і зміцненням курсу гривні у звітному періоді. З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні збільшився на 0,97%, або на 0,74 млрд доларів, у гривні – знизився на 5,64%, або на 120,7 млрд гривень.

При цьому, державний борг у квітні скоротився на 1,36% - до 1,749 трлн гривень (в доларах - на 0,18%, до 66,67 млрд доларів), у тому числі зовнішній - на 1,9%, до 1,003 млрд гривень (в доларах - на 0,73%, до 38,22 млрд доларів).

Гарантований державою борг в квітні зменшився на 3,03% - до 272,24 млрд гривень (в доларах - на 1,87%, до 10,38 млрд доларів), у тому числі зовнішній – на 3,19%, до 258,54 млрд гривень (в доларах - на 2,03%, до 9,86 млрд доларів).

За даними Мінфіну, основна сума держборгу номінована в доларах США – 41,35%, ще 31,93% - у гривні, 17,66% - до спеціального права запозичення, 7,9% - в євро. Крім того, менше 1% боргу номіновано у канадських доларах та японських єнах.

Офіційний курс гривні, який є базою при розрахунку суми держборгу, в квітні зміцнився до 26,23 грн/долар з 26,54 грн/долар, або на 1,18%, тоді як до кінця 2017 року він становив 28,07 грн/долар.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует к 2020 году достичь уровня государственного долга с до 60% от ВВП.