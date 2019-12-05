В Госдепе США заявили о важности успеха Украины в условиях незаконной агрессии России

Фото: Филип Рикер (wikipedia.org)

Представитель Госдепа встретился с украинскими властями накануне нормандского саммита

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Филипп Рикер заявил, что успех Украины в условиях российской агрессии является важным для Вашингтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Как сообщается, Рикер прибыл в Украину, чтобы встретиться с украинскими властями накануне проведения саммита в нормандском формате и выразить поддержку со стороны США.

"Приближается саммит в нормандском формате 9 декабря, и государственный секретарь США Помпео попросил меня встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку администрации США демократической, безопасной и успешной Украины", - заявил он.

Рикер подчеркнул, что успех Украины в условиях незаконной агрессии Российской Федерации является важным для США и всех стран, которые поддерживают демократические ценности.

"Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины и поддерживают усилия президента Зеленского по разрешению конфликта, разожженного Россией на востоке Украины, которые бы полностью восстановили суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды Украины", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложит выделить Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны. Трамп планирует заложить в проект бюджета США на 2021 год 250 млн долларов помощи для Украины.