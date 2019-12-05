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В Держдепі США заявили про важливість успіху України в умовах незаконної агресії Росії

Новини » Політика     05.12.2019 - 11:55
В Держдепі США заявили про важливість успіху України в умовах незаконної агресії Росії
Фото: Філіп Рікер (wikipedia.org)

Представник Держдепу зустрівся з українською владою напередодні нормандського саміту

Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Філіп Рікер заявив, що успіх України в умовах російської агресії є важливим для Вашингтону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

Як повідомляється, Рікер прибув в Україні, щоб зустрітися з українською владою напередодні проведення саміту в нормандському форматі та висловити підтримку з боку США.

"Наближається саміт в нормандському форматі 9 грудня, i державний секретар США Помпео попросив мене зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб підкреслити непохитну підтримку адміністрації США демократичної, безпечної та успішної України", - заявив він.

Рікер наголосив, що успіх України в умовах незаконної агресії Російської Федерації є важливим для США та всіх країн, які підтримують демократичні цінності.

"Сполучені Штати твердо стоять на боці України і підтримують зусилля президента Зеленського щодо розв’язання конфлікту, розпаленого Росією на сході України, які би повністю відновили суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, Донбас та територіальні води України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонує виділити України нову допомогу у сфері безпеки та оборони. Трамп планує закласти в проект бюджету США на 2021 рік 250 млн доларів допомоги для України.

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