В Госдепе США обещают новые санкции против "Северного потока-2"

США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток-2". Их планируют вводить, пока проект не остановится.

Об этом заявил Кристофер Робинсон, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

По его словам, остановка проекта сможет помочь в налаживании отношений Вашингтона и Москви.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект…Мы остановим этот трубопровод", - добавил Робинсон.

Напомним, 11 декабря российский трубоукладчик начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2". Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.