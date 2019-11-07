В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади, - СМИ

Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

В Госдепартаменте США заявили, что новый главарь ИГИЛ "никто", и это мешает боевикам сплотиться вокруг него

Соединенным Штатам Америки практически ничего не известно о новом лидере террористической организации "Исламское государство". Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnews.



При этом представитель ведомства отметил, что новый главарь ИГИЛ "никто", и это мешает боевикам сплотиться вокруг него.

Как сообщает телеканал, представитель США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлc ранее заявлял, что администрация президента изучает информацию о новом главаре террористической организации.

"Если он находится в Ираке или Сирии, мы не думает, что он протянет долго", - сказал он.

Напомним, 6 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие службы безопасности задержали жену аль-Багдади.

Также стало известно, что в городе Азаз на севере Сирии задержали сестру покойного лидера "Исламского государства". Турецкие власти надеются получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.