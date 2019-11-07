ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади, - СМИ

Новости » В мире     07.11.2019 - 06:23
В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади, - СМИ
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

В Госдепартаменте США заявили, что новый главарь ИГИЛ "никто", и это мешает боевикам сплотиться вокруг него

Соединенным Штатам Америки практически ничего не известно о новом лидере террористической организации "Исламское государство". Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnews.

При этом представитель ведомства отметил, что новый главарь ИГИЛ "никто", и это мешает боевикам сплотиться вокруг него.

Как сообщает телеканал, представитель США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлc ранее заявлял, что администрация президента изучает информацию о новом главаре террористической организации.

"Если он находится в Ираке или Сирии, мы не думает, что он протянет долго", - сказал он.

Напомним, 6 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие службы безопасности задержали жену аль-Багдади.

Также стало известно, что в городе Азаз на севере Сирии задержали сестру покойного лидера "Исламского государства". Турецкие власти надеются получить от нее информацию о работе "Исламского государства". Также допрашивают ее мужа и невестку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп. Позже стало известно, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию Эрдоган и Трамп поговорили о задержании жены и сестры аль-Багдади
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИГИЛИсламское государство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь