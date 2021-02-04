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В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности

Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что газопровод "Северный поток-2", по которому природный газ будет транспортироваться из РФ в Германию, подрывает трансатлантическую безопасность. Его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

Об этом сообщает DPA.

"Северный поток -2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность", - сказал Прайс.

Он также добавил, что США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.

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"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о применимости санкций", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, проект "Северный поток-2" подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.

Напомним, вчера немецкая газета Handelsblatt заявила, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Однако это решение примут с учетом интересов Украины.

Кроме того, ранее министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, хотя для этого нужно пройти некоторые трудности.

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