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В Госдепе США кадровый кризис из-за "Северного потока-2", - NYT

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Вашингтон, Воскресенье 03 октября 2021 11:08
В Госдепе США кадровый кризис из-за "Северного потока-2", - NYT Фото: в Госдепе США кадровый кризис из-за "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепартаменте США. Так он пытается добиться от американской администрации более жестких действий в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Круз не может в одиночку заблокировать предложенные президентом Джо Байденом назначения в Госдеп, но из-за отсутствия "единодушного согласия" в Сенате этот процесс значительно замедлился.

Чиновники в администрации США называют сложившуюся ситуацию кадровым кризисом, пишет NYT.

Республиканец злоупотребляет своим положением и ставит под угрозу национальную безопасность, убеждены демократы. Глава сенатского комитета по международным делам демократ Роберт Менендес назвал ситуацию беспрецедентной.

По его словам, речь идет о "полной задержке утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу".

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Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
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