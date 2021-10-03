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У Держдепі США кадрова криза через "Північний потік-2", - NYT

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Вашингтон, Неділя 03 жовтня 2021 11:08
У Держдепі США кадрова криза через "Північний потік-2", - NYT Фото: у Держдепі США кадрова криза через "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сенатор-республіканець Тед Круз затримує затвердження десятків кандидатур на пости в Держдепартаменті США. Так він намагається домогтися від американської адміністрації більш жорстких дій щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Круз не може поодинці заблокувати запропоновані президентом Джо Байденом призначення в Держдеп, але через відсутність "одностайної згоди" в Сенаті цей процес значно сповільнився.

Чиновники в адміністрації США називають ситуацію, що склалася кадровою кризою, пише NYT.

Республіканець зловживає своїм становищем і ставить під загрозу національну безпеку, переконані демократи. Голова сенатського комітету з міжнародних справ демократ Роберт Менендес назвав ситуацію безпрецедентною.

За його словами, мова йде про "повну затримку тверджень всіх кандидатур, незалежно від того, чи мають вони якесь відношення до розглянутого політичного питання".

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Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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