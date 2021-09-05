ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госдеп США просят разрешить частные рейсы в Афганистан для эвакуации

Новина українською →
США, Воскресенье 05 сентября 2021 15:16
Госдеп США просят разрешить частные рейсы в Афганистан для эвакуации Фото: в США хотят возобновить эвакуацию из Афганистана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутат-республиканец Майк Вальц призвал Государственный департамент возобновить эвакуацию из Афганистана. Вальц призвал Госдеп разрешить выполнение частных авиарейсов в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Госдеп призвали сотрудничать с неправительственными организациями, которые пытаются получить разрешение на чартерные рейсы для эвакуации американцев и союзников с территории захваченного талибами Афганистана.

Вальц, который является бывшим сотрудником Белого дома, написал письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором рассказал, что уже есть "доступные, профинансированные и готовые к вывозу людей" чартерные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Афганистан
NEWS
У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО
У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО
DAILY
Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба о визите в США: Обе стороны получили то, что хотели