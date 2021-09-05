Госдеп США просят разрешить частные рейсы в Афганистан для эвакуации
Фото: в США хотят возобновить эвакуацию из Афганистана (Getty Images)
Депутат-республиканец Майк Вальц призвал Государственный департамент возобновить эвакуацию из Афганистана. Вальц призвал Госдеп разрешить выполнение частных авиарейсов в аэропорт Кабула.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Госдеп призвали сотрудничать с неправительственными организациями, которые пытаются получить разрешение на чартерные рейсы для эвакуации американцев и союзников с территории захваченного талибами Афганистана.
Вальц, который является бывшим сотрудником Белого дома, написал письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором рассказал, что уже есть "доступные, профинансированные и готовые к вывозу людей" чартерные рейсы.