Держдеп США просять дозволити приватні рейси в Афганістан для евакуації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Держдеп закликали співпрацювати з неурядовими організаціями, які намагаються отримати дозвіл на чартерні рейси для евакуації американців та союзників з території захопленого талібами Афганістану.

Вальц, який є колишнім співробітником Білого дому, написав листа держсекретарю Ентоні Блінкена, в якому розповів, що вже є "доступні, профінансовані та готові до вивезення людей" чартерні рейси.