Госдеп США: пора укреплять восточный фланг НАТО

Отвечая на вопрос корреспондента, спросившего представителя Госдепартамента о том, не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО, Прайс сказал, что такие меры "однозначно" необходимы.

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Он добавил, что США совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы. усилить - в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - подчеркнул Нед Прайс.

Он напомнил, что США оказали беспрецедентную помощь в области безопасности украинским партнерам. Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - добавил Прайс.