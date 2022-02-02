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Госдеп США: пора укреплять восточный фланг НАТО

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Вашингтон, Среда 02 февраля 2022 06:48
Госдеп США: пора укреплять восточный фланг НАТО Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

В Госдепартаменте однозначно согласны с тем, что пришла пора начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угрозы со стороны России. Поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Отвечая на вопрос корреспондента, спросившего представителя Госдепартамента о том, не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО, Прайс сказал, что такие меры "однозначно" необходимы.

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Он добавил, что США совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы. усилить - в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - подчеркнул Нед Прайс.

Он напомнил, что США оказали беспрецедентную помощь в области безопасности украинским партнерам. Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - добавил Прайс.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу в середине этого месяца, чтобы встретиться с союзниками по НАТО и обсудить напряженность, создавшуюся в связи с наращиванием российской военной мощи у украинской границы.

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