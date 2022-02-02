Держдеп США: пора зміцнювати східний фланг НАТО

У Держдепартаменті однозначно згодні з тим, що прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО перед обличчям загрози з боку Росії. Оскільки дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки що не спрацював так, як це очікувалося на Заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Держдепу Неда Прайса.

Відповідаючи на запитання кореспондента, який запитав представника Держдепартаменту про те, чи не прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО, Прайс сказав, що такі заходи "однозначно" необхідні.

"Ми говоримо про це вже кілька тижнів, і насправді ми зробили конкретні кроки, деякі з яких були оголошені Міністерством оборони, щодо приведення тисяч американських військовослужбовців, в стан підвищеної готовності в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що США спільно з союзниками, в тому числі з країнами, що знаходяться на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, продовжують готуватися до можливості подальшої російської агресії.

"Ми продовжимо робити кроки, щоб. посилити - в оборонному плані - східний фланг НАТО, тому що ми згодні з тим, що це важливо", - підкреслив Нед Прайс.

Він нагадав, що США надали безпрецедентну допомогу в галузі безпеки українським партнерам. Крім того, адміністрація видала прискорений дозвіл на постачання американського озброєння Балтійським союзникам і в Україну.

"Ми робимо кроки в дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоб заспокоїти їх і зміцнити їхню власну оборону", - додав Прайс.