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Госдеп США отправил сотрудников в Гаити после похищения миссионеров

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Вашингтон, Среда 20 октября 2021 03:36
Госдеп США отправил сотрудников в Гаити после похищения миссионеров Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Администрация Джо Байдена намерена сделать все возможное для урегулирования ситуации вокруг захвата в Гаити группы миссионеров из США и Канады. Госдеп уже отправил специальную группу сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, американская сторона "поддерживает постоянную связь" с полицией и правительством Гаити.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в урегулировании данной ситуации. К сожалению, это свидетельство гораздо более широкой проблемы. Она состоит в том, что ситуация в сфере безопасности просто неприемлема. Банды контролируют многие части Порт-о-Пренса и Гаити. Во многих из них полиция страны просто не может работать", - заявил он.

По его словам, организованная преступность "во многом контролирует страну".

Как известно, в Гаити банда похитила американских миссионеров. Это произошло тогда, когда миссионеры посещали детский дом в Порт-о-Пренсе. Бандиты похитили автобус, в котором находились американцы.

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