Госдеп США отправил сотрудников в Гаити после похищения миссионеров

Администрация Джо Байдена намерена сделать все возможное для урегулирования ситуации вокруг захвата в Гаити группы миссионеров из США и Канады. Госдеп уже отправил специальную группу сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена .

По его словам, американская сторона "поддерживает постоянную связь" с полицией и правительством Гаити.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в урегулировании данной ситуации. К сожалению, это свидетельство гораздо более широкой проблемы. Она состоит в том, что ситуация в сфере безопасности просто неприемлема. Банды контролируют многие части Порт-о-Пренса и Гаити. Во многих из них полиция страны просто не может работать", - заявил он.

По его словам, организованная преступность "во многом контролирует страну".