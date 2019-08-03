Госдеп США официально объявил новые санкции против РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) официально объявил о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении Скрипалей. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пресс-секретаря Госдепа Морганы Ортегус в Twitter.

Как сообщается, новый пакет антироссийских санкций вступит в действие сразу после публикации уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа. Ограничения продлятся минимум 12 месяцев.

"Санкции могут быть сняты только после этого 12-месячного периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его использования", - говорится в заявлении.

Кроме того, в своем заявлении Ортегус в очередной раз обвинила Россию в причастности к инциденту в британском Солсбери.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери. Отмечалось, что указ был подписан в четверг, 1 июля.

Добавим, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.