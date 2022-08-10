Госдеп США одобрил ранее отклоненную продажу Бразилии противотанковых ракет Javelin

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный департамент США дал окончательное одобрение на продажу 222 Javelin. Противотанковые ракеты получили известность благодаря эффективному использованию украинскими войсками против российской бронетехники. Они производятся совместно компаниями Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

Переговоры о потенциальной сделке ранее были приостановлены из-за внутренней политики президента Бразилии Жаира Болсонару.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".

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