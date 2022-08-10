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Госдеп США одобрил ранее отклоненную продажу Бразилии противотанковых ракет Javelin

Фото: США одобрили продажу Бразилии 222 комплексов Javelin (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Государственный департамент США одобрил продажу Бразилии противотанковых ракет Javelin на сумму 74 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры о потенциальной сделке ранее были приостановлены из-за внутренней политики президента Бразилии Жаира Болсонару.

Государственный департамент США дал окончательное одобрение на продажу 222 Javelin. Противотанковые ракеты получили известность благодаря эффективному использованию украинскими войсками против российской бронетехники. Они производятся совместно компаниями Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".

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