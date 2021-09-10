Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только

"Относительно переговорного формата (по Донбассу - ред.), вы знаете, что в администрации (экс-президента США Барака - ред.) Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с нормандским", - отметила она в ходе конференции YES Brainstorming в Киеве.

Нуланд напомнила, что Германия и Франция входили в нормандский формат вместе с Украиной и Россией. "Потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись", - уточнила дипломат.

По ее словам, США заявили представителям Украины, России, Германии и Франции о готовности повторно участвовать в переговорном процессе по Донбассу в любом виде. "То ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - добавила Нуланд.

Представитель Госдепартамента отметила, что, по ее данным, недавно состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Андрея Ермака и Дмитрия Козака, также советников лидеров Франции и Германии.

"Она была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь - мы готовы помочь", - заметила Нуланд.