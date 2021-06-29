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Госдеп призвал американцев не ездить в Крым из-за угрозы военных действий

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Вашингтон, Вторник 29 июня 2021 14:10
Госдеп призвал американцев не ездить в Крым из-за угрозы военных действий Фото: российские военные в Крыму, 2014 год (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не посещать оккупированный российскими войсками Крым. В качестве аргументов приводится несколько причин, в том числе угроза дальнейших военных действий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Вашингтон отмечает, что международное сообщество не признает аннексию Крыма, а также обращает внимание на обширное военное присутствие Российской Федерации на полуострове.

"Российская Федерация, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины. Оккупационные власти в Крыму продолжают нарушать права иностранцев и местного населения, особенно в отношении тех, кто считается противником их власти на полуострове", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство США не может оказывать экстренные услуги своим гражданам в Крыму, поскольку государственном служащим запрещено посещать оккупированный полуостров.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп не рекомендует американцам посещать Россию из-за терроризма, преследований и риска заразиться COVID-19.

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Соединенные Штаты Америки Крым война
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