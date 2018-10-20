Госдеп поддержал предоставление автокефалии украинской церкви

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео призвал украинцев к толерантности и сдержанности на пути к автокефалии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о решительной поддержке США свободы вероисповедания православной общины Украины и других религиозных групп и желания управлять своей религией в соответствии с убеждениями, без вмешательства извне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Мы поддерживаем право украинцев придерживаться веры по своему выбору и надеемся, что это будет уважаться всеми", - сказано в заявлении.

Он также подчеркнул, что толерантность, сдержанность и понимание являются ключом к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли жить и процветать вместе в мире.

"Мы призываем церковных и правительственных чиновников активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко надеется, что объединительный архиерейский Собор пройдет без конфликтов и томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого он изберет.

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в ответ на решение синода предоставить автокефалию православной церкви в Украине.