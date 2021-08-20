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Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау

Автор: Анна Полисученко

Госдеп объявил вознаграждение 5 млн долларов за информацию о торговце наркотиками из Гвинеи-Бисау. Антонио Инджаи возглавлял преступную организацию, которая в течение многих лет принимала активное участие в незаконном обороте наркотиков в регионе, даже будучи главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Он является бывшим главой вооруженных сил Гвинеи-Бисау, и с мая 2012 года на него наложен запрет ООН на поездки в связи с его участием в государственном перевороте в апреле 2012 года.

Инджаи считался одной из самых могущественных дестабилизирующих фигур в Гвинее-Бисау, используя незаконные доходы для подкупа и дестабилизации иностранных правительств и подрыва верховенства закона во всем регионе.

Инджай был обвинен в заговоре с целью наркотерроризма, в заговоре с целью ввоза кокаина, в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации и в заговоре с целью приобретения и передачи зенитных ракет.

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Соединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США