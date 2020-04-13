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В госбюджете удалось отстоять 1,5 млрд грн на развитие ОТГ, - Кулинич

Новости » Политика     13.04.2020 - 16:28
В госбюджете удалось отстоять 1,5 млрд грн на развитие ОТГ, - Кулинич
Фото: Олег Кулинич (facebook.com)

Группа "Довира" выступает за окончание реформы децентрализации уже в этом году

В принятом законе об изменениях в госбюджет удалось отстоять 1,5 млрд грн средств на развитие объединенных территориальных общин. Об этом в своем выступлении заявил народный депутат, председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич, передает РБК-Украина.

"Благодаря настойчивости нашей группы сегодня на последнем заседании Комитета по вопросам бюджета удалось отстоять 1,5 млрд грн средств на развитие объединенных территориальных общин. Территориальные общины сегодня находятся ближе всего к людям, они первые оперативно реагируют по всем кризисным вопросам, в том числе - и по всем вопросам, связанным с противодействием коронавирусу. И группа "Довира" выступает за окончание реформы децентрализации уже в этом году", - отметил Кулинич.

Он также добавил, что принятым сегодня законом вводится запрет начисления пени и штрафов коммунальным предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

"Мы имели огромное количество обращений от Ассоциации городов Украины по поводу начисления пени и штрафов на коммунальные предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность городов в период пандемии. А это все - также вопрос местного самоуправления", - пояснил Олег Кулинич.

По словам председателя депутатской группы, положительными моментами в финальном варианте закона также является то, что в местных бюджетах остается акциз на топливо; практически в полном объеме остаются средства на ремонт и реконструкцию дорог; а также в бюджете остается 4 млрд гривен на поддержку аграрной отрасли, которая является базовой для украинской экономики.

Также за счет изменений в госбюджет удастся также осуществить дополнительные выплаты пенсионерам, увеличив размер Пенсионного фонда на 30 млрд грн, считает нардеп.

Напомним, 13 апреля Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменения в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писало РБК-Украина ранее, в позапрошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

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