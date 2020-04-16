В госбюджете-2020 сохранили средства на зарплаты преподавателям и 300 млн грн на исследования

Фото: Егор Стадный (mon.gov.ua)

Замминистра образования Егор Стадный назвал грантовое финансирование науки одним из приоритетов

В государственном бюджете на 2020 год сохранены средства на заработные платы преподавателям университетов и колледжей, стипендии студентам и Национального фонду исследований. Об этом сообщили в пресс-службе МОН, комментируя принятые парламентом изменения на внеочередном заседании, передает РБК-Украина.

В частности, без изменений остались 1 млрд гривен субвенции на Новую украинскую школу и почти 300 млн гривен для Национального фонда исследований. Также полностью сохранено конкурсное финансирование научных проектов в учреждениях высшего образования.

"В принятых изменениях в бюджет не сохранены 250 млн гривен, предусмотренных, в частности, на учебное оборудование для университетов и 400 млн грн базового финансирования науки в вузах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель министра образования и науки Егор Стадный отмечает, что в последние месяцы в ведомстве также работают над получением льготного кредита от Всемирного банка.

"Получение льготного кредита от Всемирного банка для нас становится жизненно важным. У нас есть официальное письмо поддержки проекта Всемирного банка и предварительное согласие Министерства финансов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и в течение 2020 года подписать документы для получения средств", - заявил Стадный.

Напомним, ранее в МОН требовали оставить 44,9 млн грн на создание и апробацию электронных учебников, настаивая, что они пригодятся в условиях карантина.

Стоит отметить, что Национальный фонд исследований был создан Кабинетом министров 4 июля 2018 года. Средства Фонда формируются за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов, в частности, и иностранных доноров, а также других не запрещенных законодательством грантовых средств.

Ранее Егор Стадный заявлял, что грантовое финансирование науки от Национального фонда исследований является "одной из бюджетных программ, которой нельзя пожертвовать".

До работы в министерстве Стадный работал директором аналитического центра CEDOS, где занимался вопросами финансовых начислений, в частности перераспределения средств с бюджетных студентов на контрактников. Центр CEDOS был создан экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

В CEDOS работала также супруга Стадного Ирина Шевченко, назначенная ранее заместителем министра здравоохранения при Зоряне Скалецкой.

Напомним, в феврале 2019 года Кабинет министров назначил экс-министра Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования. Позже агентство во главе с Квитом предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета. Ризун подобные действия назвал административным давлением и обвинил Квита в коррупции.