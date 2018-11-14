Из госбюджета направлена часть средств для восстановления домов Ичнянского района

Фото: последствия разрушений под Ічнею (twitter.com/milnavig)

Первые 8,2 млн гривен уже были направлены на восстановительные работы

В Черниговской областной государственной администрации (ОГА) сообщили, что часть средств государственного бюджета уже направлена на восстановление зданий в Ичнянском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

В ОГА рассказали, что первые 8,2 млн гривен уже были направлены Ичнянскому городскому совету и Департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

"За эти средства будут проведены ремонтные работы в 5 учреждениях образования, 38 жилых домах в частном секторе, а также приобретенное жилье 10 семьям, чьи дома были разрушены или не подлежат восстановлению", - сообщили в Черниговской ОГА.

В настоящее время профильные министерства рассматривают еще 3 пакета документов и после согласования средства будут оперативно направленные на проведение работ.

Также в ОГА рассказали, что сейчас продолжаются восстановительные работы поврежденных зданий в населенных пунктах Ичнянского района.

"За счет финансирования из местных бюджетов и благотворительных средств уже отремонтированы крыши, восстановлены окна и двери более чем в ста жилых домах и объектах социальной сферы", - повідоммляє ОГА.

Также Ичнянский городской совет принял Программу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая утверждает Порядок предоставления пострадавшим гражданам адресной помощи по восстановлению поврежденных домохозяйств.

"Этим документом предусматривается возмещение гражданам понесенных собственных расходов на основании подтверждающих документов", - добавили в ОГА.

Напомним, взрывы на военных складах под Ичней начались в ночь 9 октября. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с чрезвычайной ситуацией жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.