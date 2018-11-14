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З держбюджету спрямована частина коштів для відновлення будівель Ічнянського району

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 01:11
З держбюджету спрямована частина коштів для відновлення будівель Ічнянського району
Фото: наслідки руйнувань під Ічнею (twitter.com/milnavig)

Перші 8,2 млн гривень вже були спрямовані на відновлювальні роботи

В Чернігівській обласній державній адміністрації (ОДА) повідомили, що частина коштів державного бюджету вже спрямована на відновлення будівель в Ічнянському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

В ОДА розповіли, що перші 8,2 млн гривень вже були спрямовані Ічнянській міській раді та Департаменту житлово-комунального господарства. 

"За ці кошти будуть проведені ремонтні роботи у 5 закладах освіти, 38 житлових будинках у приватному секторі, а також придбане житло 10 родинам, чиї будинки були зруйновані чи не підлягають відновленню", - повідомили в Чернігівській ОДА.

В даний час профільні міністерства розглядають ще 3 пакети документів й після узгодження кошти будуть оперативно спрямованні на проведення робіт.

Також в ОДА розповіли, що зараз продовжуються відновлювальні роботи пошкоджених будівель в населених пунктах Ічнянського району.

"За рахунок фінансування з місцевих бюджетів та благодійних коштів уже відремонтовані дахи, відновлені вікна та двері у понад ста житлових будинках та об’єктах соціальної сфери", - повідоммляє ОДА.

Також Ічнянська міська рада прийняла Програму з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка затверджує Порядок надання постраждалим громадянам адресної допомоги з відновлення пошкоджених домогосподарств.

"Цим документом передбачається відшкодування громадянам понесених власних витрат на підставі підтверджуючих документів", - додали в ОДА.

Нагадаємо, вибухи на військових складах під Ічнею почалися в ніч 9 жовтня. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з надзвичайною ситуацією жителів Ічні і 30 довколишніх селищ евакуювали.

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