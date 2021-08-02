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Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 17:58
Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года Фото: госбюджет Украины за 7 месяцев выполнен на 107% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за июль 2021 года составили 92,6 млрд гривен. Это на 6,9% больше плана (86,6 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказаначейство).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июле были на 34,0% выше прошлого года, когда они составили 69,1 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 684,5 млрд гривен. Это на 7,0 % больше плана и на 16,3% больше доходов прошлого года.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 августа 2021 года составляет 9,9 млрд гривен (месяцем ранее - 10,4 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составил 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

Как сообщало РБК-Украина, 24 марта Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит госбюджета составил 217,6 млрд гривен - максимальный размер за десять лет.

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Бюджет 2021
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