Держбюджет-2021: скільки доходів отримано з початку року
Доходи державного бюджету України за липень 2021 року склали 92,6 млрд гривень. Це на 6,9% більше плану (86,6 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України (Держказначейство).
За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 34,0% вище минулого року, коли вони склали 69,1 млрд гривень.
З початку року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7,0% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.
Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 9,9 млрд гривень (місяцем раніше - 10,4 млрд гривень).
Нагадавши, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склав 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.
Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України схвалив звіт про виконання Закону "Про державного бюджету України на 2020 рік". Дефіцит держбюджету склав 217,6 млрд гривень - максимальний розмір за десять років.