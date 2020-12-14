Госбюджет-2021 должен содержать средства на расчеты за "зеленую" энергию, - инвесторы

В законопроекте №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год" должны быть учтены расходы на "зеленую" энергетику, поскольку это предусмотрено законом о сокращении зеленых тарифов в Украине.

Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в эфире канала "Украина 24".

"В июле, когда были приняты поправки к закону об альтернативных источниках энергии, была действительно внесена норма, что в связи с кризисной ситуацией необходимо создать 20% доплаты из государственного бюджета. Инвесторы, конечно, с облегчением к этому отнеслись, надеясь на стабилизации отрасли", - сказала Гуменюк.

При этом она подчеркнула, что ЕУЭА, а также государственные органы власти, в частности Министерство энергетики, также поддерживало норму о важности финансирования в бюджете 2021 году не менее чем 20% выработанной электроэнергии в Украине, то есть должно быть выделено около 10,6 млрд грн.

"Будем продолжать посылать письма с просьбами учесть наши предложения", - подчеркнула Гуменюк.

13 декабря председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал Кабинет министров Украины и парламентский Комитет по вопросам бюджета определиться относительно необходимости частичного финансирования производимой в стране зеленой электроэнергии из государственного бюджета на 2021 год, как того требует законодательство.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.