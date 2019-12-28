В горсовете Николаева проходят обыски

В Николаеве в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета 28 декабря проходят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича в Facebook.

Следственные действия касаются работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.

"Только что мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - написал Сенкевич.

По его словам, городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировал руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - написал мэр города.

Напомним, полиция в понедельник, 18 февраля, проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью получения договорной и бухгалтерской документации. В Департаменте энергетики Николаевского городского совета назвали "предвыборным ажиотажем" проведение обысков.