В горсовет Запорожья пришли с обысками

Как сообщили местному изданию правоохранители, обыски проводятся у должностных лиц в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

"Обыски проводятся непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах мэра и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных учреждениях, а также в салоне красоты "Персона", который принадлежит Наталье Зайченко",- говорится в сообщении.

В настоящее время в горсовете не предоставили никаких комментариев относительно обысков.