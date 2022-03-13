Горсовет Мелитополя призвал генпрокурора открыть дело против коллаборантов

"Просим генерального прокурора Ирину Венедиктову начать досудебное расследование уголовных производств по признакам статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" по факту попыток создания оккупационной администрации города Мелитополя представителями политической партии "Оппозиционный блок", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, депутаты горсовета обратились к странам-членам НАТО ввести бесполитную зону над Украиной, а президенту Владимиру Зеленскому принять все необходимые меры по освобождению из плена Мелитопольского городского головы Ивана Федорова и других гражданских жителей города.

Похищение мэра Мелитополя

Напомним, вчера в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.

Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города.

После чего президент Владимир Зеленский заявил, что похищенный российскими оккупантами мэр Мелитополя жив. Но его пытают.

После чего стало известно, что российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Опозиційного блока Галина Данильченко.

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