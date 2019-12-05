На горнолыжном курорте в Польше прогремел взрыв

На горнолыжном курорте Щирк на юге Польши произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании. По данным агентства, в результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что в нем проживали восемь человек, среди которых были дети. Их поиски продолжаются.

Участие в спасательной операции принимают 12 пожарных бригад, в составе которых работают около 100 спасателей.

Фото: место происшествия (соцсети)

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", - написал глава правительства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Польше в Татрах молния попала в группу туристов, в результате чего есть пострадавшие. Помощь получили около 140 человек, госпитализированы 56 человек. Из них 34 туриста, которые более всего пострадали, остаются в больницах. Погибли - двое 10-летних детей и две женщины 46 и 24 лет.

РБК-Украина писало, что на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, снег накрыл 12 человек. Из-под лавины удалось спасти четырех человек.

Напомним, после схождения лавины в Кашмире, из-за сильнейших снегопадов погибло 12 человек.