Горит крыша и слетают элементы обшивки: в Киеве пожар в недостроенном доме

Фото: пожар в ЖК на ул. Стеценко (kiev.informator.ua)

Пожар охватил территорию площадью около 200 квадратных метров

В Киеве на улице Стеценко загорелась крыша дома в жилом комплексе. Пожар охватил территорию площадью около 200 квадратных метров.

Об этом сообщает "Информатор".

Крыша здания полностью охвачена пламенем, а из дома слетают фрагменты обшивки. Предварительно, дом не жилой, так как еще не сдан в эсплуатацию.

На месте работает не меньше 6 единиц спасательной техники, дежурят полицейские и медики. В 23:02 пожар удалось локализовать. Сейчас продолжается его ликвидация.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

НАпомним, в понедельник, 20 июля, в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке.

Ранее в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.