ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Горит крыша и слетают элементы обшивки: в Киеве пожар в недостроенном доме

Киев, Среда 22 июля 2020 00:05
Горит крыша и слетают элементы обшивки: в Киеве пожар в недостроенном доме
Фото: пожар в ЖК на ул. Стеценко (kiev.informator.ua)
Автор: Надежда Собенко

Пожар охватил территорию площадью около 200 квадратных метров

В Киеве на улице Стеценко загорелась крыша дома в жилом комплексе. Пожар охватил территорию площадью около 200 квадратных метров.

Об этом сообщает "Информатор".

Крыша здания полностью охвачена пламенем, а из дома слетают фрагменты обшивки. Предварительно, дом не жилой, так как еще не сдан в эсплуатацию.

На месте работает не меньше 6 единиц спасательной техники, дежурят полицейские и медики. В 23:02 пожар удалось локализовать. Сейчас продолжается его ликвидация.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители.

НАпомним, в понедельник, 20 июля, в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке.

Ранее в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь