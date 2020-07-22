Горить дах і злітають елементи обшивки: у Києві пожежа в недобудованому будинку

Фото: пожежа в ЖК на вул. Стеценко (kiev.informator.ua)

Пожежа охопила територію площею близько 200 квадратних метрів

У Києві на вулиці Стеценка загорівся дах будинку в житловому комплексі. Пожежа охопила територію площею близько 200 квадратних метрів.

Про це повідомляє "Інформатор".

Дах будівлі повністю охоплений полум'ям, а з будинку злітають фрагменти обшивки. Попередньо, будинок не житловий, оскільки ще не зданий в есплуатацію.

На місці працює не менше 6 одиниць рятувальної техніки, чергують поліцейські і медики. О 23:02 пожежу вдалося локалізувати. Зараз триває її ліквідація.

Інформації про постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, у Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа в новобудові.

Раніше в одному зі столичних кафе у Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.